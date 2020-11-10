МИД Беларуси: искренне приветствуем достижение договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта

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БЕЛТА

, – говорится в заявлении.В Министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что достигнутые договоренности станут основой для установления прочного долговременного мира в регионе и поступательного разрешения конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.