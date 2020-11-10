МИД Беларуси: искренне приветствуем достижение договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
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«Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это благоразумное решение позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей. Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки», – говорится в заявлении.
В Министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что достигнутые договоренности станут основой для установления прочного долговременного мира в регионе и поступательного разрешения конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.
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