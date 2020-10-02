Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. МИД: Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады

МИД: Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады

Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Официальный представитель МИД отметил, что белорусская сторона обратила внимание на введение Великобританией и Канадой санкционного списка. "Считаем, что это абсолютно ложные и контрпродуктивные посылы. В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь", – сказал Анатолий Глаз.

Он обратил внимание и на явно двойные подходы к оценкам собственной ситуации в этих странах и картины у их внешних партнеров. "Хотя, конечно, может быть, мы ошибаемся и позиция Великобритании беспристрастна и справедлива. Но тогда где санкции и наказания за хотя бы аресты в Лондоне тысяч участников мирного экологического протеста Extinction Rebellion (социально-политическое движение "Восстание против вымирания". – Прим. БЕЛТА)? – задал вопрос представитель белорусского МИД. – По данным Би-Би-Си, только с 17 апреля 2019 года из-за акций протеста были нарушены планы полумиллиона человек. Почему-то ни мэрия Лондона, ни столичная полиция не посчитали протестующих британским народом, не вступили с ними в инклюзивный диалог о передаче власти и не сложили перед ними свои полномочия. А сделали все для того, чтобы обеспечить общественный порядок и права большинства. Но, как говорится, в своем глазу бревно не такое уж и большое".

"Разумеется, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", – заявил Анатолий Глаз.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
В Германии намерены напечатать жилой дом на 3D-принтере
Эксперт рассказал, чем опасны неоригинальные зарядные для телефонов
Андрей Кунцевич: учитель должен «шчыраваць» каждый день, для каждого ученика
Названа причина опасного воспаления кишечника
Выставка "Берасцейская палітра 2020" знакомит с лучшими работами профессиональных художников региона
ВОЗ: каждую неделю число заразившихся коронавирусом в мире увеличивается на 2 млн
У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился сын
Марзалюк: санкции ЕС нужно рассматривать как попытку сохранить лицо
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Голкипер гандбольного клуба "Мешков Брест" Иван Пешич вошел в сборную тура Лиги чемпионов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Памятка протестующим
Резиновые сапоги для рыбалки стали модным трендом у женщин
Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Металлург" в матче чемпионата КХЛ
Турчин: Минская область и дальше будет поддерживать профессиональный спорт
В Гродно неравнодушный очевидец помог задержать пьяного водителя
Новое пожарное депо в Гомеле планируется открыть в сентябре 2021 года
Егор Макаревич: «На интернет-платформу «Движение ВПЕРЕД» поступило более 500 конструктивных предложений»
«Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси по футболу
Лучший учитель страны сделал со сцены предложение своей невесте
В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции
Головченко: педагоги – элита общества и сама жизнь требует от них активной гражданской позиции
мнение
Вадим ГИГИН
Каталонская коррида
Кто и зачем вместо диалога раскручивает санкционный маховик
Клишевич: Евросоюз понимает, что Лукашенко - сильный лидер и вести диалог нужно именно с ним
В Гомельском районе успешно произведен взрыв второй части старого моста через Сож
МВД призывает представителей ООН не делать поспешных выводов и заявлений, основываясь на непроверенной информации о действиях силовиков
Отборочный этап ЧМ по программированию пройдет в БГУ онлайн
В октябре руководители госорганов встретятся с гражданами в регионах
Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису
Электрокары Polestar начали ломаться сразу после покупки
Американские ученые назвали главных распространителей COVID-19
Белорусская филармония торжественно открыла 83-й концертный сезон
мнение
Светлана КОСАЧ
На выборах в США победит… социализм?
На Гомельщине с начала года погибло 12 пешеходов, 88 получили разные травмы. ГАИ усиливает контроль
Завершено расследование уголовного дела о нападении на магазин бытовой химии
Госавтоинспекция просит сообщать о фактах сознательной блокировки движения со стороны водителей и пешеходов
Марзалюк: главными принципами работы зарубежных СМИ в Беларуси должны быть объективность и беспристрастность
Минское «Динамо» победило «Смолевичи» в матче чемпионата Беларуси по футболу
"Это не зачистка информационного поля" – в МИД прокомментировали переаккредитацию зарубежных СМИ
Мемориальный комплекс в урочище Пороховня в Волковыске
В Индии мальчик спас бабушку от атаки бешеного быка
МИД: Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады
МИД: визовые санкции вводятся против наиболее ангажированных в отношении Беларуси представителей Евросоюза
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Свободная торговля против экономического суверенитета
В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину милиционера
Контакты дипломатов Евросоюза с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД
Дмитрий Басков о чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в следующем году, и ситуации с коронавирусом в «Динамо»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ