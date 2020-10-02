МИД: Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады

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БЕЛТА

Официальный представитель МИД отметил, что белорусская сторона обратила внимание на введение Великобританией и Канадой санкционного списка., – сказал Анатолий Глаз.Он обратил внимание и на явно двойные подходы к оценкам собственной ситуации в этих странах и картины у их внешних партнеров.(социально-политическое движение "Восстание против вымирания". – Прим. БЕЛТА)? – задал вопрос представитель белорусского МИД., – заявил Анатолий Глаз.