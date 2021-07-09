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МИД: Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ

В Министерстве иностранных дел заявили, что наша страна серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Журналисты обратились в МИД с просьбой рассказать о причинах и последствиях распространения заявлений отдельных политиков и публицистов по вопросу происхождения COVID-19, а также выдвижения конспирологических теорий на данную тему.

– Беларусь внимательно следит за дискуссией по этому вопросу в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также принимает активное участие в выработке решений. При этом мы исходим из того, что ответ на этот вопрос прежде всего должны дать компетентные ученые, а не политики и дипломаты, – подчеркнули в министерстве.

Там пояснили:

– Так, под эгидой ВОЗ была учреждена международная группа экспертов по выявлению источника вируса SARS-CoV-2 и путей его передачи. Международные эксперты в начале этого года посетили Китай и по итогам миссии подготовили в марте доклад, в котором изложили свои выводы и рекомендации. Некоторые пути передачи вируса признаны ими «возможными» или «весьма вероятными». Возможность иных путей распространения не исключается, однако их вероятность близка к нулю. Так, гипотезу о лабораторном происхождении вируса эксперты назвали «крайне маловероятной». В докладе также отмечается необходимость проведения дальнейших научных исследований по установлению источников и условий происхождения COVID-19. 

«Несмотря на этот призыв, представители отдельных государств настойчиво тиражируют заявления в международных организациях и в СМИ, свидетельствующие о попытках дезавуировать выводы миссии ВОЗ, подменить их собственными умозаключениями, навязать свою точку зрения мировому сообществу», – обратили внимание в МИД.

В ведомстве уточнили, что подобные попытки «могут самым негативным образом отразиться на международном сотрудничестве по исследованию COVID-19 и снизить эффективность усилий по противодействию его дальнейшему распространению».

– Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства. Мы видим, что Китайская Народная Республика не на словах, а на деле открыто и прозрачно взаимодействует с ВОЗ с первых дней вспышки коронавируса, вносит весомый вклад в разработку вакцин и методов лечения, – добавили в министерстве.

В МИД подытожили: «Пандемия коронавируса – серьезный вызов современному миру и всему человечеству. Ее последствия – политические, экономические, социальные – затронули нас всех. Только совместными усилиями и при координации ВОЗ мы сможем справиться с нынешней пандемией, а также с будущими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения».
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