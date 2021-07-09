МИД: Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ

Журналисты обратились в МИД с просьбой рассказать о причинах и последствиях распространения заявлений отдельных политиков и публицистов по вопросу происхождения COVID-19, а также выдвижения конспирологических теорий на данную тему.– подчеркнули в министерстве.Там пояснили:– обратили внимание в МИД.В ведомстве уточнили, что подобные попытки– добавили в министерстве.В МИД подытожили: