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В МИД отметили, что список носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. В ведомстве порекомендовали высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок.– отметили в МИД. –В ведомстве считают, чтои чтоПод этим подразумевается то, что– добавили в МИД.Также в ведомстве подчеркнули, что– подытожили в МИД.