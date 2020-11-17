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  2. МИД: Беларусь с 17 ноября зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде

МИД: Беларусь с 17 ноября зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде

Это сделано в связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года. В рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Фото: БЕЛТА

В МИД отметили, что список носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. В ведомстве порекомендовали высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок.

Беларусь – независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями, – отметили в МИД. – У санкций нет перспектив. Не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет.

В ведомстве считают, что «одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью – историческая ошибка европейской бюрократии» и что «на каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны». Под этим подразумевается то, что «ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны». 

Призываем Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, – добавили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что «единственный перспективный путь – ответственный, взвешенный и неконфронтационный подход со стороны ЕС».

В этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе, – подытожили в МИД.
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