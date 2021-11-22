МИД: Беларусь посещают эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с беженцами на границе

В рамках визита состоялись встречи делегации ЕС в МИД Беларуси, а также с представительствами международных организаций.В ходе встреч в МИД доведена позиция Беларуси о ложности и абсурдности обвинений нашего государства в искусственном создании миграционного кризиса на границе с ЕС. Европейские партнеры проинформированы об усилиях белорусской стороны по облегчению положения беженцев на границе путем их перевода в центр временного содержания, оказания необходимой гуманитарной и медицинской помощи, в том числе во взаимодействии с международными организациями, в первую очередь с агентствами системы ООН. Обращено внимание на недопустимые с точки зрения международного права и принципов гуманизма подходы и методы обращения некоторых соседних стран – членов Европейского союза с беженцами на границе, включая применение против них специальных сил и средств, физическое насилие с целью недопущения попадания в Евросоюз.Белорусская сторона также акцентировала внимание на необходимости поиска путей реализации искателями убежища их устремления попасть в Европейский союз.По итогам встреч стороны договорились продолжить контакты по линии Беларусь – ЕС с целью урегулирования миграционной проблемы на белорусско-польской границе.