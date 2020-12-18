МИД: Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции ЕС

Подготовлены ответные меры на новые санкции Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.
– Перспективы в данном контексте мы неоднократно, конкретно и на разных уровнях обозначали. У наших европейских партнеров не должно возникнуть вопросов. Глупое и недальновидное решение, которое приведет к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые так радеет ЕС, – сказал Анатолий Глаз.
По его мнению, подобные шаги никогда не помогали достичь нужной цели в прошлом, они не будут эффективны и сейчас.
– Нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на Беларусь. Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры. Уже понятно, что эти шаги направлены и против интересов простых белорусов, – отметил пресс-секретарь МИД.
– Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно, – уточнил Анатолий Глаз.
Он также заявил, что Беларусь предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц.
– Всем будет оказано содействие. Ведь некоторые принятые решения лишены здравого смысла. В чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов и иные профильные организации заострят на этом внимание. Ситуация ведь очевидная, – объяснил он.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства задал риторический вопрос:
– Или, например, чем так разозлил ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Мы отметили и дискриминацию белорусского журналиста только лишь за то, что он озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС.
В МИД Беларуси надеются, что международные журналистские организации и объединения не делят своих коллег на плохих и хороших, будут принципиальны и также, как и в других случаях, выскажутся в его защиту.
– У нас имеются соответствующие инструменты, которые будут задействованы, – сказал пресс-секретарь ведомства.
– Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор, также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было, как в прошлый раз: решения признали незаконными, но ответственных не нашли, – подчеркнул Анатолий Глаз.
Представитель МИД Беларуси высказал уверенность в том, что урегулирование имеющихся конфликтов возможно только через открытый и равноправный диалог. Он добавил, что к такой форме общения в Беларуси всегда были и остаются готовыми.
Фото: БЕЛТА
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МИД: Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции ЕС
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