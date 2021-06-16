МИД: Беларусь остается приверженной курсу на самостоятельное развитие государства и общества. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить это

– Мы понимаем, кто и что стоит за этими скоординированными попытками стран Запада навязать миру свое собственное искаженное и одномерное восприятие ситуации в Беларуси, которая, как обычно, рисуется исключительно в черно-белых красках, – сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
В ведомстве добавили, что видят попытки «оправдать лицемерной заботой о белорусском народе холодный геополитический расчет и желание реализовать свои узкие политические цели». «Разумеется, все это прикрывается красивыми словами о решимости поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных соседей ЕС, к которым относится и наша страна», – отметили в министерстве.
– Стоит ли понимать как поддержку народа и заботу о суверенитете и независимости нашей страны введение санкций и ограничений против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников, подвергая их риску лишиться средств к существованию вместе со своими семьями? – задались вопросом в ведомстве.
В МИД добавили:
– Готовы ли наши западные партнеры прислушаться к требованиям миллионов белорусских граждан, направивших свои обращения в адрес руководства евроструктур и других международных организаций о неприемлемости и контрпродуктивности санкций, нарушающих их право на труд и достойную жизнь? Никто, нигде и никогда в мире еще не отменял право человека на мирную жизнь, безопасность и достойный труд.
«Беларусь была и остается приверженной курсу, направленному на самостоятельное и эволюционное развитие государства и общества. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить этот курс, поскольку он отвечает объективным интересам и потребностям белорусских граждан и поддерживается большинством населения страны», – подчеркнули в министерстве.«Беларусь никогда не создавала и не собирается создавать угроз региональной и международной безопасности. Наоборот, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в этой части Европы сохранялись мир и стабильность. Неслучайно именно наша страна стала автором ряда миролюбивых инициатив, направленных на разрядку региональной напряженности и укрепление международной стабильности».
– Рассчитываем, что у наших западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога, а не диктата и давления, – подытожили в ведомстве.