МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Зачастую в СМИ, да и в решениях политиков, отметил он, наблюдается попытка манипулировать, преподносить новости без фактов.– отметил Анатолий Глаз.– обратил внимание пресс-секретарь МИД. Он привел в качестве примера Францию, из которой на прошлой неделе через Ла-Манш в Великобританию ехали около 1 тыс. беженцев в день.– подчеркнул Анатолий Глаз.сказал он.Тогда же ЕС инициативно приостановил все программы технической помощи пограничного сотрудничества. В числе их была, в частности, программа строительства центра для размещения беженцев. Несмотря на заявления от ЕС, на деле никакой помощи Беларуси не оказывается.Поднималась и тема отмененных рейсов из Ирака. По словам Анатолия Глаза, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот, оказывается содействие, в том числе и в оформлении документов. Однако позиция беженцев остается неизменной, отметил пресс-секретарь МИД. Они не хотят возвращаться домой. Они все намерены следовать на Запад.