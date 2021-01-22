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МИД: Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности

 Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя прошедшее неформальное мероприятие, посвященное свободе медиа в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков максимально релевантно и полнотело обозначил наше отношение к этому действу. Можно поставить точку. Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности, никоим образом не угрожает целостности и суверенитету других государств, не вмешивается в их внутренние дела. Мне сложно представить, что кто-то в здравом уме может утверждать обратное. Ну а от нездоровых фантазий и воспаленного восприятия никто не застрахован. Дальше выводы делайте сами", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он назвал отрадным, что партнеры Беларуси такого же мнения: "Не могу не отметить в данном контексте заявление постоянного представителя России Василия Небензи. Уверен, что большинству стран - членов ООН это также предельно ясно".

Пресс-секретарь МИД привел данные "Репортеров без границ" о том, что в минувшем году в связи с профессиональной деятельностью были убиты 50 журналистов, две трети из которых - в "мирных странах".

"Буквально в эти дни мы наблюдаем потрясшие мировое сообщество произвольные блокировки многомиллионных аккаунтов в социальных сетях за высказывание альтернативной точки зрения. На устах у всех конкретные случаи массовой фильтрации контента по политическим мотивам и так далее. Однако, искусно симулируя радение за свободу СМИ, отдельные страны инициировали мероприятие именно по нашей стране. Цели понятны", - отметил Анатолий Глаз.

Дискуссия проходила по формуле Аррии, то есть носила неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году. Любой член Совета Безопасности ООН может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены Совета при желании могут отказаться от участия во встрече.
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