МИД: Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности

", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.Он назвал отрадным, что партнеры Беларуси такого же мнения: "Пресс-секретарь МИД привел данные "Репортеров без границ" о том, что в минувшем году в связи с профессиональной деятельностью были убиты 50 журналистов, две трети из которых - в "мирных странах"., - отметил Анатолий Глаз.Дискуссия проходила по формуле Аррии, то есть носила неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году. Любой член Совета Безопасности ООН может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены Совета при желании могут отказаться от участия во встрече.