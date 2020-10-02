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  2. МИД: Беларусь готова к пересмотру отношений с ЕС

МИД: Беларусь готова к пересмотру отношений с ЕС

Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с решением ЕС о введении санкций против Беларуси, сообщили в пресс-службе МИД.


В ведомстве отметили, что принятое ЕС решение отдалило Беларусь от союза, хотя в последние годы наша страна активно работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС.

Также в МИД напомнили, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, но нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. 

К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная "борьба добра со злом", в которой все средства хороши, а в роли "зла" неизменно выступает легитимная власть, – рассказали в ведомстве.

МИД считает, что санкции введены как карательная мера за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. 

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление касательно того, что особенно усердствуют в направлении ухудшения отношений с нами соседи, которые, как никто другой, должны быть заинтересованы в стабильной, независимой, суверенной и процветающей Беларуси.

На протяжении всего своего существования Беларусь последовательно доказывала свою приверженность основополагающим нормам и правилам международных отношений, принципам "Хельсинкского декалога", таким как суверенное равенство, мирное урегулирование споров и невмешательство во внутренние дела друг друга. Беларусь всегда на словах и на деле – против конфронтации. Мы – за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы так же решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов, – пообещали в ведомстве.

МИД также призвал ЕС удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами и открыть границы для всех белорусов.

ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия, – сказано в заявлении.

В ведомстве уверяют, что попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и т. п. обречены на провал.

Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит, – подытожили в МИД.
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