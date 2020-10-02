МИД: Беларусь готова к пересмотру отношений с ЕС

В ведомстве отметили, что принятое ЕС решение отдалило Беларусь от союза, хотя в последние годы наша страна активно работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС.Также в МИД напомнили, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, но нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций.– рассказали в ведомстве.МИД считает, что санкции введены как карательная мера за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство.Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление касательно того, что особенно усердствуют в направлении ухудшения отношений с нами соседи, которые, как никто другой, должны быть заинтересованы в стабильной, независимой, суверенной и процветающей Беларуси.– пообещали в ведомстве.МИД также призвал ЕС удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами и открыть границы для всех белорусов.– сказано в заявлении.В ведомстве уверяют, что попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и т. п. обречены на провал.– подытожили в МИД.