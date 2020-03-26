МИД: Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой

Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой. Об этом сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос ОНТ о том, как будет организована дальнейшая работа по возвращению на родину белорусских граждан после принятых российской стороной решений о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения из российских аэропортов.
Фото: архив БЕЛТА
«Могу точно сказать, что оказание содействия белорусским гражданам в возвращении домой будет продолжено. Мы будем делать это в рамках всех имеющихся возможностей, использовать все доступные нам пути, хотя их с каждым днем становится все меньше», — отметил Анатолий Глаз.
По его словам, взаимодействие МИД с зарубежными партнерами по данным вопросам, в том числе тесная координация с российской стороной, также продолжается. Помощь оказана уже более чем 4,5 тысячи граждан Беларуси. В эту работу вовлечены все заинтересованные госорганы и национальный авиаперевозчик ОАО «Белавиа».
«Безусловно, принятое российской стороной решение вносит определенные коррективы, так как сужает имеющиеся возможности для перелетов белорусов в Минск, особенно из дальних стран. Но мы неоднократно говорили, что складывающаяся ситуация — это как раз таки общий вызов, действовать здесь нужно вместе и бороться с ним сообща», — подчеркнул начальник управления информации и цифровой дипломатии —- пресс-секретарь МИД.
Также Анатолий Глаз напомнил, что сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова. По его итогам подтверждена готовность продолжать тесную совместную работу наших министерств и загранучреждений по вопросам оказания помощи с возвращением домой граждан двух государств. Российская сторона также заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам.
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МИД: Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой
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