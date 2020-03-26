МИД: Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой

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БЕЛТА

, — отметил Анатолий Глаз.По его словам, взаимодействие МИД с зарубежными партнерами по данным вопросам, в том числе тесная координация с российской стороной, также продолжается. Помощь оказана уже более чем 4,5 тысячи граждан Беларуси. В эту работу вовлечены все заинтересованные госорганы и национальный авиаперевозчик ОАО «Белавиа»., — подчеркнул начальник управления информации и цифровой дипломатии —- пресс-секретарь МИД.Также Анатолий Глаз напомнил, что сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова. По его итогам подтверждена готовность продолжать тесную совместную работу наших министерств и загранучреждений по вопросам оказания помощи с возвращением домой граждан двух государств. Российская сторона также заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам.