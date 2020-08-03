Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok

Американская корпорация Microsoft заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения китайской социальной сети TikTok. Ранее сообщалось о приостановке переговоров из-за негативного отношения к готовящейся сделке со стороны президента США Дональда Трампа.





Microsoft продолжит переговоры с владельцем соцсети ByteDance в течение нескольких недель и завершит их не позднее 15 сентября, говорится в заявлении корпорации.

В случае успеха Microsoft будет контролировать работу приложения в США, а также Канаде, Австралии и Новой Зеландии, передает ТАСС. В корпорации пообещала, что под ее руководством информация американских пользователей соцсети не будет передаваться за пределы страны.

В конце июля Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Администрацию США не устраивает то, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.