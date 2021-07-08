Корпорация Microsoft разрешит пользователям, которым не понравится новая операционная система, вернуться на Windows 10, передает РИА Новости.
Согласно информации PCworld, создатели Windows 11 предоставят пользователям 10 дней после установки операционной системы, чтобы они смогли изучить ее. Если ОС не понравится, то он сможет вернуться к предыдущей Windows 10. Для этого достаточно войти в раздел "Восстановление системы".
Если пользователи просрочат предоставленные 10 дней, они все еще смогут вернуться к привычной ОС. Процедура перехода будет осуществляться через полный бэкап системы и полноценной установки Windows.
Прекращение поддержки Windows 10 назначено на 2025 год – после система перестанет получать большие апдейты, но Microsoft продолжит выпускать патчи безопасности.
Опубликовано:
514
Microsoft позволит пользователям вернуться к Windows 10, если им не понравится новая ОС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter