Microsoft позволит пользователям вернуться к Windows 10, если им не понравится новая ОС

Согласно информации PCworld, создатели Windows 11 предоставят пользователям 10 дней после установки операционной системы, чтобы они смогли изучить ее. Если ОС не понравится, то он сможет вернуться к предыдущей Windows 10. Для этого достаточно войти в раздел "Восстановление системы".Если пользователи просрочат предоставленные 10 дней, они все еще смогут вернуться к привычной ОС. Процедура перехода будет осуществляться через полный бэкап системы и полноценной установки Windows.Прекращение поддержки Windows 10 назначено на 2025 год – после система перестанет получать большие апдейты, но Microsoft продолжит выпускать патчи безопасности.