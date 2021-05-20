Корпорация Microsoft полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, передает РИА Новости.
Впрочем, возможность получить доступ к сайтам и приложениям на основе устаревшего браузера все равно будет – для этого в Edge встроили специальный «режим IE».
В компании также отметили, что с Internet Explorer на Edge можно перенести все данные истории поиска и пароли «в несколько кликов», поскольку программное обеспечение Windows 10 уже включает в себя новый браузер.
Кроме того, сообщается, что одной из причин отказа от Internet Explorer в пользу нового браузера Microsoft назвала защиту данных пользователей.
Фото: pixabay.com
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Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer
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