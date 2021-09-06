Межгоскомиссия ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству соберется в Минске 9 сентября

ХIХ заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности пройдет на текущей неделе в Минске. Такая информация опубликована на сайте ОДКБ.
– Проектом повестки дня заседания предусмотрено рассмотрение хода реализации решений комиссии, принятых на ее заседании в ноябре прошлого года, а также выполнения мероприятий принятой в 2016 году программы военно-экономического сотрудничества государств – членов ОДКБ. Кроме того, планируется обсудить результаты работы национальных частей комиссии по созданию системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, обеспечению взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества, развитию кооперационных связей предприятий и организаций государств – членов организации, – говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 и 8 сентября состоится заседание рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе МКВЭС с участием экспертов государств – членов ОДКБ с целью завершения подготовки документов, подлежащих внесению на рассмотрение пленарного заседания комиссии 9 сентября.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. Одной из основных ее функций является выработка рекомендаций и принятие решений, направленных на обеспечение многостороннего военно-экономического (технического) сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия. В их числе разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического) сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного назначения, создание совместных предприятий (организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту и утилизации продукции военного назначения, а также проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации продукции военного назначения.
Заседание комиссии пройдет под руководством ее председателя –вице-премьера России Юрия Борисова. В мероприятии примет участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
Фото: сайт ОДКБ