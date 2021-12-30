Межевич: создать Союзное государство – удивительная задача

Тему создания Союзного государства руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук о интеграции Беларуси и России Николай Межевич раскрыл в эфире телеканала ОНТ.
– Задача стоит перед нами удивительная – создать Союзное государство, которое при этом опиралось на два суверенных государства. В мировой практике таких удачных примеров очень мало, а может быть и вообще нет. Поэтому у нас не идет все очень быстро, – отметил эксперт.
Он добавил, что на сегодняшний день «Запад нам сделал большой, царский подарок» - показал, что «между собой, с Казахстаном, Китаем, теми, кто не считает возможным диктовку из Брюсселя, интегрироваться нам придется. Даже если это не всегда, скажем так, проходит без шероховатостей».
К слову, вчера Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября. Подробности – здесь.