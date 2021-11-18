Межевич: применив водометы и спецсредства, польское правительство поступило негуманно

Таким мнением поделился руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Применение мощных водометов, как и любого другого нелетального оружия, обладает различной мощностью. Польское правительство [применив его] поступило негуманно. Приказ о применении подобных средств не может отдать рядовой офицер и даже генерал. Значит, фактически ответственность на себя приняли основные политические актеры [правительство] на польской сцене. На самом деле жалко людей: и тех, кто прорывается в Германию, и поляков, так как им с этим руководством жить, – сказал Николай Межевич.