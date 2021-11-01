Межевич: Литва – страна, безумно обиженная сама на себя

Таким мнением поделился руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН Николай Межевич в эфире телеканала ОНТ:
–Литва – страна, безумно обиженная сама на себя. У них была атомная станция, они ее отдали за 15 копеек Европейскому союзу. Тот, в свою очередь, должен был помочь, а в итоге помощи мало. Но обижаться на ЕС нельзя, так как могут вообще от всего отключить. Литве остается злобствовать. В этом смысле БелАЭС – каждодневный, ежесекундный пинок в душу литовского политического класса. В Европе, куда ни посмотришь, всюду паранойя, но разная. На сегодня у них нет политика, который бы мог сказать: «Мы шли не туда, давайте возвращать атомную энергетику».