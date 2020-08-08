Международный наблюдатель: досрочное голосование - это общепринятая мировая практика

На сегодняшний день можно констатировать спокойную предвыборную обстановку в Беларуси. Об этом перед встречей группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) с представителями белорусских общественных организаций, осуществляющих национальное наблюдение за выборами, рассказал журналистам международный наблюдатель от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Российский сенатор отметил, что группа наблюдателей от МПА СНГ, равно как и в целом Миссия наблюдателей от СНГ, действует в рамках законодательства, в том числе международного, регламентирующего работу иностранных наблюдателей:

- И самым важным правилом здесь является недопустимость преждевременных выводов. Как показывает многолетняя практика наблюдения за выборами, в том числе и мой собственный опыт, все выводы и все заключения подаются после окончания голосования - на следующий день, специальным заявлением от миссии. Сегодня же мы можем делиться своими наблюдениями на текущий момент. И на сегодняшний день можно констатировать о спокойной обстановке в Республике Беларусь, спокойной предвыборной обстановке.

Комментируя факт проведения в стране досрочного голосования, Александр Башкин сказал следующее:

- Это общепринятая мировая практика, она широко используется многими государствами, в том числе и Российской Федерацией. Мы не считаем ее инструментом для искажения результатов голосования либо для решения каких-то задач, которые могут стоять перед теми или иными кандидатами. Хочу сказать одно. Цифра, которая на сегодня известна (данные ЦИК по досрочному голосованию - Прим. авт.), вполне допустима и нормальная. И не выходит за рамки тех показателей, которые считаются нормальными и общепринятыми.

При этом российский сенатор обратил внимание:

- Существуют примеры и большего количества дней для досрочного голосования, чем предусмотрено законодательством Республики Беларусь. И в этом тоже ничего особенного нет. Досрочное голосование, повторюсь - это общепринятая практика, которая применяется многими странами. Она в основном нацелена на повышение удобств для избирателей. Ведь не каждый избиратель может в один-единственный день (основной день голосования. - Прим. авт.) прийти на избирательный участок и отдать свой голос.

Группа наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе Миссии наблюдателей от СНГ. В составе этой группы - депутаты, представители высших законодательных органов власти, дипломатические работники, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ.

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 6 августа 2020 года аккредитовано 50 наблюдателей от МПА СНГ. Всего на эту дату получили аккредитацию 248 иностранных (международных) наблюдателей.