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Международный конгресс «Наука, питание и здоровье» пройдет в Минске в июне

Третий по счету Международный конгресс «Наука, питание и здоровье» пройдет в Минске в июне, сообщили sb.by в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.


– Проведение III Международного конгресса «Наука, питание и здоровье» запланировано на 24–25 июня, – проинформировали в научно-практическом центре. – Открытие форума состоятся в большом конференц-зале Президиума Национальной академии наук Беларуси.

В работе конгресса предусмотрено несколько тематических направлений. Первое – питание как составляющая здоровья человека. Медицинские, социальные и духовные аспекты правильного питания населения, диетология. Второе – оценка детского питания: ожирение, аллергические реакции, функциональные расстройства. Третье – обогащение продуктов питания витаминами и микронутриентами. Четвертое – индустрия здорового питания: промышленные биотехнологии, перспективы развития переработки сырья растительного и животного происхождения. Петое – функциональные и специализированные продукты питания в профилактических и реабилитационных программах. Шестое – управление качеством и безопасностью продуктов питания.

К участию в мероприятии приглашены ученые и специалисты научных организаций страны, представители министерств, ведомств и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, учреждений образования из стран СНГ и дальнего зарубежья. Им предстоит обменяться мнениями, опытом, обсудить актуальные вопросы в данной сфере, наметить наиболее перспективные направления в развитии науки о питании. По материалам III Международного конгресса «Наука, питание и здоровье» будет издан сборник докладов.

Первый конгресс «Наука, питание и здоровье», организатором которого выступил Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, состоялся в июне 2017 года. В работе пленарного заседания приняли участие более 250 человек из более чем 75 организаций Беларуси, России, Польши, Украины, Казахстана, Латвии. II конгресс «Наука, питание и здоровье» прошел 3–4 октября 2019 года. Его участники обсудили широкий круг актуальных для современного общества проблем. Среди них — организация и обмен опытом по оценке и прогнозированию качества и безопасности пищевой продукции на уровне ЕАЭС, научные достижения в области создания инновационных технологий продуктов питания, реализация научных исследований в сфере производства и обращения безопасного и качественного продовольствия как основы питания и здоровья человека, современные тенденции в области достижения и управления качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевой продукции на международном, региональном и национальном уровнях.
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