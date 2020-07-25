Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Международный кинофестиваль открылся в Шанхае

Международный кинофестиваль открылся в Шанхае

Многие события форума перенесены в онлайн, а программа сокращена из-за пандемии, сообщает ТАСС.

23-й Шанхайский международный кинофестиваль начал работу в Китае с поправкой на пандемию – без ковровой дорожки и вручения наград.

При этом форум все равно стал самым крупным событием в стране в сфере кино и телевидения с начала распространения коронавируса.

Программа форума включает показ 320 фильмов, которые будут идти почти в 30 кинотеатрах Шанхая. 200 картин станут мировыми, азиатскими или китайскими премьерами.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Рейтер
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусский ученый стал основоположником целой науки – трибофатики
Главврач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ — о выборе профессии, спасении жизней и высокой ответственности коллег во время пандемии
БПХО получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей
Съедобное — несъедобное? Узнайте, какой вы грибник!
Зрители в Европе могут увидеть фильм «Довод» в конце августа
Минсельхозпрод планирует собрать 8 млн т зерна
День города в Жабинке - стрим
"В педагоги идет все больше парней": репортаж с первого дня подачи документов в вузы
Городские власти обещают сохранять зеленые насаждение при застройке Минска
Еще умнее: современные технологии сделают жизнь наших городов комфортнее
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Международный кинофестиваль открылся в Шанхае
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Минздрав: 60.092 пациентов выздоровели и выписаны после COVID-19
В Глубоком проходит Вишневый фестиваль
День тигра проходит в Минском зоопарке - стрим
Статус областной молодежной стройки и рекордные сроки: уже в следующем году в Гродно планируется закончить первую очередь строительства онкодиспансера
Тонущего мужчину спасли на Тетеринском водохранилище
Мы нашли единственного мужчину-продавца в Копыльском райпо, который более 26 лет верен профессии и малой родине
Мать шестерых детей потеряла мужа, но не упала духом – воспитывает ребятишек и продолжает семейное дело
Геномные биотехнологии помогают увеличивать эффективность сельского хозяйства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
У актрисы Елены Кондулайнен случился инсульт: она в реанимации
В деревне Сошица Березовского района ежегодно отмечают праздник военных моряков
Погода на воскресенье: дожди, грозы и до +29
Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве вышел на финишную прямую
Книжные иллюстрации – вымирающий жанр?
Лидер и воспитатель: две истории женщин, победивших в конкурсе «Женщина года - 2019»
Названы водоемы Беларуси, где ограничено и запрещено купание
Из-за проливных дождей погибли пять человек в Южной Корее
Потушить пожар и спасти человека у профессионалов из Дзержинского района получается в считаные минуты
Дарья Домрачева — о прошлом, настоящем и будущем
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
Первый миллион тонн зерна уже собрали в Беларуси
Супруги Кухта из ОАО «Беловежский» — один из лучших экипажей Брестчины
Взрыв водонапорной башни в Пружанах попал на видео
Появился августовский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
Певица Сиара родила третьего ребенка
В день 40-летия со дня смерти Владимира Высоцкого знаменитого отца вспоминает сын Никита
Гематоген, крахмал и шампиньоны. МАРТ расширил ассортимент, который должен быть в магазинах
Uzari: «Не хочу потерять то, что мы имеем»
В Берестовицкой ЦРБ наградами районного, областного и республиканского уровня отмечены 74 медицинских работника
Перестрелка произошла на военной базе в США
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Особенные люди
Прием документов начинается в белорусских вузах
Урожайность на Могилевщине на треть выше прошлогодней
Сегодня исполняется 36 лет со дня смерти белорусского классика Владимира Короткевича
Авторы
СКАНИРУЙТЕ