Международный кинофестиваль открылся в Шанхае

Многие события форума перенесены в онлайн, а программа сокращена из-за пандемии, сообщает ТАСС.

23-й Шанхайский международный кинофестиваль начал работу в Китае с поправкой на пандемию – без ковровой дорожки и вручения наград.

При этом форум все равно стал самым крупным событием в стране в сфере кино и телевидения с начала распространения коронавируса.

Программа форума включает показ 320 фильмов, которые будут идти почти в 30 кинотеатрах Шанхая. 200 картин станут мировыми, азиатскими или китайскими премьерами.