Международный форум по традиционной китайской медицине планируется провести в индустриальном парке «Великий камень»

, – рассказали в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.Стороны обсудили ситуацию по борьбе с коронавирусом COVID-19 и его последствиями, планы по поэтапному развитию направления традиционной китайской медицины как в Беларуси, так и в целом в европейском регионе. Также были затронуты вопросы, касающиеся проведения международного форума в парке «Великий камень» по данной тематике.Резидент парка «Великий камень» – компания ООО «Новоэра Биотех», зарегистрированная 18 марта 2021 года, ориентируется на развитие традиционной китайской медицины. На первом этапе компания также организует производство медицинских препаратов для лечения коронавируса, которые впоследствии будут экспортироваться в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны.ООО «Новоэра Биотех» создана при участии института культуры и экономики Цзиньтай, ООО «Клиника китайской медицины Сишаньцинсюе» и ООО «Компания фармацевтических технологий Сишаньцинсюе».В дальнейшем в «Великом камне» планируется создать Евразийский центр традиционной китайской медицины.