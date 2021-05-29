Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» - стрим

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Здесь работают многочисленные площадки, например, белорусских сказок, декоративно-прикладного творчества, спортивных игр. А недавно были подведены итоги конкурсов вокального, хореографического и изобразительного искусства, где участвовали более 400 представителей Беларуси, России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Сербии. Смотрите нашу прямую видеотрансляцию с концерта-награждения лауреатов на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.