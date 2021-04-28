Международный экономический форум и Республиканская универсальная выставка-ярмарка открылись в Орше

В Орше сегодня начали работу IX Международный экономический форум и X Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Оршанские традиции», сообщили корреспонденту «СБ» в Оршанском райисполкоме.
Площадкой для проведения важных экономических событий на три дня с 28 апреля по 1 мая стала Ледовая арена. Объемная программа форума включает целый перечень разнообразных мероприятий. Первый день посвящен международному сотрудничеству и взаимодействию с городами-побратимами из России и Китая. Участников свяжет телемост, во время которого они расскажут об инвестиционном потенциале и бизнес-перспективах в своих регионах. Во время пленарного заседания знаменательным событием станет подписание меморандума о торгово-экономическом сотрудничестве между пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» и ООО «Бремино-групп». Еще одно значимое мероприятие дня – открытие при поддержке китайской стороны кабинета Конфуция Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ в средней школе № 16.
Темы второго дня форума посвящены развитию малого предпринимательства, региональной инфраструктуры поддержки данного сектора экономики, инструментам цифровой трансформации агропромышленного комплекса и проектам по программам ПРООН, которые реализуются в Оршанском районе.
Ключевой вопрос третьего дня связан с обеспечением социальной безопасности в пенсионном возрасте. Своим опытом во время прямых включений поделятся эксперты из Италии и России. Представители ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района" расскажут о своих гуманитарных проектах по обеспечению доступности и качества социального обслуживания граждан.
Во все дни форума будет работать ярмарка вакансий для абитуриентов. Представители вузов областного центра , БГСХА и системы профтехобразования Оршанского региона помогут ребятам определиться с будущей профессией.
Параллельно с форумом будет работать универсальная выставка-ярмарка «Оршанские традиции». Вниманию посетителей на ней предложат продукты питания, садоводческую продукцию и другие товары отечественных и российских производителей.
Оганизаторы мероприятия – Белорусская торгово-промышленная палата и Оршанский райисполком.
Фото: pixabay.com
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Международный экономический форум и Республиканская универсальная выставка-ярмарка открылись в Орше
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