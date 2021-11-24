Международный благотворительный фонд «МИАСИН» зарегистрирован в Беларуси

Основными целями деятельности фонда являются оказание помощи гражданам Армении, а также членам их семей, пострадавшим от военных действий или вследствие этих действий; социальная поддержка и защита граждан, в том числе инвалидов и лиц, которые в силу физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы.