Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета

Наземные службы аэропорта сейчас работают над устранением последствий чрезвычайного происшествия.Известно, что самолет Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines загорелся в 15:57 по местному времени (10:57 по нашему). К месту происшествия были направлены 18 пожарных расчетов.По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания устанавливается.