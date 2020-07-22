Прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Пудун в Шанхае приостановили на час из-за того, что здесь загорелся грузовой самолет, сообщает ТАСС.
Наземные службы аэропорта сейчас работают над устранением последствий чрезвычайного происшествия.
Известно, что самолет Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines загорелся в 15:57 по местному времени (10:57 по нашему). К месту происшествия были направлены 18 пожарных расчетов.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания устанавливается.
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Международный аэропорт в Шанхае приостановил работу из-за возгорания грузового самолета
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Фото: РЕЙТЕР