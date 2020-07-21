Международные авиарейсы пока планируется разрешить выполнять только из шести городов России

Россия готовится восстановить международное авиасообщение, но пока такие полеты планируется разрешить только из шести городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, сообщают "Известия" со ссылкой на проект Росавиации.





Роспотребнадзор считает правильным ограничить число городов, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса. В Москве международные рейсы будут выполняться из всех трех аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) для соблюдения интересов крупных авиаперевозчиков, передает ТАСС.





Россия из-за пандемии прекратила международное авиасообщение с 27 марта. 8 июля Роспотребнадзор направил заинтересованным ведомствам список из 13 стран, с которыми по эпидемиологическим показателям может быть возобновлено авиасообщение. Это Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри Ланка.

Фото: instagram.com/svo_airport

