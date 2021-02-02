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  2. Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске 17–20 марта

Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске 17–20 марта

XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в столице с 17 по 20 марта, сообщает БЕЛТА.


– Уже более 20 лет BUDEXPO является одним из крупнейших выставочных проектов в сфере строительства в Беларуси и ежегодно открывает строительный сезон. Центром выставки 2021-го станет современное, интересное, доступное, комфортное жилье и городская среда. Тематика мероприятия отражает ряд актуальных вопросов архитектуры и градостроительства: от планов развития населенных пунктов, архитектурных концепций застройки кварталов до интеллектуальных систем управления жизнеобеспечением и благоустройства территорий, – сказано в сообщении Белорусского союза архитекторов (БСА). 

В рамках выставки пройдут деловые мероприятия с участием специалистов, запланированы семинары, мастер-классы и лекции. Будет организована площадка для презентации творческих идей и проектов, выставка работ молодых архитекторов и дизайнеров.

Как считают специалисты БСА, участие в выставке BUDEXPO предоставляет хорошие возможности не только познакомиться с современной белорусской архитектурой, на ней можно обсудить и множество актуальных вопросов. 

– Сейчас уместно обсуждение вопросов архитектуры, повышение престижа профессии, авторского права, взаимоотношений с органами государственного управления. Не менее актуальными темами остаются учет общественного мнения при формировании условий градостроительного развития, обучение и подготовка специалистов. Эффективность этой работы будет зависеть в том числе от совместных усилий профессионального сообщества, – обозначили в союзе архитекторов. 

Организаторами выставки выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством архитектуры и строительства, Белорусским союзом архитекторов, Союзом строителей Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров, профильных ведомств и организаций. 

– Будут приняты все меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Усилия направим на то, чтобы посещение мероприятия было безопасным, – пояснили в БСА. 

Фото: БЕЛТА
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