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Между Трампом и Обамой. Появились данные о рейтинге Байдена в первые недели его президентства

В начале февраля в США были опубликованы статистические данные нескольких опросов американцев касательно рейтинга действующего главы государства. Согласно результатам, 46-й президент США Джозеф Байден начал свой срок со средних показателей популярности среди избирателей. 


По данным опроса Монмутского университета, действующего президента поддерживают 54% респондентов. Негативно к нему относятся 30%. При этом среди одобряющих кандидатуру Байдена на президентском посту американцев подавляющее большинство – демократы (90% из них высоко оценили намерения и действия главы государства). Среди республиканцев же лишь 15% поддержали Байдена.

 – Шесть из десяти (61%) американцев с оптимизмом смотрят на политику, которую Байден будет проводить на посту президента, а 35% настроены пессимистично. Общественность несколько более позитивна, чем четыре года назад, когда Дональд Трамп собирался вступить в должность. В то время 50% были оптимистами, а 43% – пессимистами (касательно политики Трампа в последующем. – Прим. ред.), – проинформировали в Монмутском университете.


Опрос FiveThirtyEight, на который в своих материалах ссылается CNN, продемонстрировал близкие к данным значениям цифры. Согласно результатам данного опроса, популярность Байдена среди американцев оценивается в 53,4%. 34% респондентов же не одобряют его кандидатуру в должности главы государства.

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Рейтинг в 50+ процентов на старте президентского срока – это средний показатель для США. Bloomberg проанализировал исторические параллели и свел полученные данные в краткую статистику. Согласно информации агентства, Дональд Трамп начинал свою президентскую карьеру с более низким, чем у Байдена, рейтингом. Барак Обама же стартовал с более высоким, чем у нынешнего главы государства, показателем. «Другие недавние президенты, от Рональда Рейгана до Джорджа Буша, начинали более или менее в том же диапазоне одобрения избирателями, что и Байден сейчас», – отметили в агентстве.

Инаугурация Джозефа Байдена состоялась 20 января.
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Фото: РЕЙТЕР
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