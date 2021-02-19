Между родителями умершей Фриске и Дмитрием Шепелевым назревает новый конфликт

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В элитных апартаментах в Шмитовском проезде две трети жилплощади принадлежат Владимиру и Ольге Фриске, одна – маленькому Платону. Со смерти звезды там никто не живет, все осталось неизменно.Появилось сообщение, адресованное отцу малолетнего Платона Дмитрию Шепелеву. В нем родители Фриске предлагают бывшему возлюбленному дочери приобрести две трети квартиры за 21 миллион рублей.Известно, что кадастровая стоимость квартиры – менее 24 миллионов рублей, то есть цена довольно высокая.Таким образом, дедушка и бабушка не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему. Они предлагают семилетнему мальчику (законным представителем ребенка является отец) выкупить квадратные метры. Хотя Владимир Борисович с супругой неоднократно заявляли, что эта квартира для них – настоящая неприкосновенная святыня, напоминающая о дочери. Если телеведущий не выкупит долю родителей Фриске, они смогут продать недвижимость кому-то другому.Напомним, между родителями Фриске и Шепелевым довольно напряженные отношения. Ольга и Владимир не раз жаловались, что Дмитрий запрещает им видеться с внуком. В январе сообщалось, что телеведущий тоже намерен избавиться от доли в квартире Фриске. Предполагалось, что от продажи трети жилплощади он может выручить до 15 миллионов рублей. Журналисты связали решение телезвезды с тем, что недавно он приобрел новую квартиру, где поселился со своей новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой.