Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы – Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий

Государственные и частные предприятия должны работать одинаково эффективно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Оршу, передает корреспондент БЕЛТА.
Посещая ООО "Савушкин-Орша", Александр Лукашенко поинтересовался, какие предприятия в области работают на таком же уровне, как это производство. Президент подчеркнул, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание.
Глава государства также обратил внимание: все производства должны работать в равных условиях. "Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству – не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься – многие подло себя ведут", – заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей". "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть, – считает он. – Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой".
Фото: БЕЛТА
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