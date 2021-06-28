Таким мнением Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев поделился после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, информирует БЕЛТА.
Дмитрий Мезенцев сказал: «Я бы пожелал всем: белорусам, россиянам, украинцам, молдаванам, европейцам – одного: помнить, уважать, чтить память павших, не спекулировать на ней, не переписывать историю, не унижать ветеранов и тружеников тыла».
Он также обратил внимание, что с нами остается все меньше ветеранов, а ведь нам надо «успеть расспросить их еще и еще раз [о событиях Великой Отечественной войны], сказать спасибо, поклониться».
По мнению госсекретаря, День Независимости Беларуси – это особый праздник не только для белорусов, но и для граждан всех республик бывшего СССР. «Потому что операция «Багратион» была операцией единой армии всего Советского Союза. Мы помним и чтим», – пояснил Дмитрий Мезенцев.
Подробнее о церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата 28 июня мы писали здесь.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
2013
Мезенцев заявил, что День Независимости Беларуси – это особый праздник не только для белорусов, но и для граждан всех республик бывшего СССР
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