Мезенцев: Союзное государство в ближайшие дни начнет работу по созданию медиахолдинга

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России, общаясь с журналистами на полях российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", рассказал, как будет выглядеть работа единого информационного пространства Беларуси и России.

- Мы формируем фактические единое информационное пространство. Но это совершенно не значит, что кто-то кому-то будет диктовать единую повестку. Но это значит, что мы можем куда более эффективно рассказывать о новом этапе экономической интеграции, который есть следствие решения, принятого Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках заседания ВГС. И ответах на те угрозы, которые существуют сегодня с учетом прихода новых цифровых технологий.

Он также рассказал о ходе работы над созданием нового союзного медиахолдинга:

- Мы в ближайшие дни будем начинать партнерскую работу, проработку модели медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей.

Он также напомнил, что сегодня нарастает давление, в том числе экономическое и информационное, на Россию и Беларусь, которое появилось не само по себе:

- Информационные фантомы возникают как реакция на те ответные меры, на которые мы не можем не пойти сегодня. В том числе речь о той ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе.

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