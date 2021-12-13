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  2. Мезенцев: санкции в отношении Беларуси не принесут европейцам пользы

Мезенцев: санкции в отношении Беларуси не принесут европейцам пользы

Об этом заявил Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет ТАСС


– Брюсселю нужно прислушаться к аргументам Москвы и Минска, санкции не принесут европейцам выгоды. Санкции, которые объявляются в отношении России и Беларуси, определены неправедной, несправедливой оценкой тех действий, которые наши страны предпринимают в защиту своего суверенитета, в защиту права определять свою программу развития в соответствии с мнением белорусского и российского народов, а не "подыгрышем" мнению или запросам наших так называемых западных партнеров, – сказал Дмитрий Мезенцев.

Он заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе принадлежит авторству стран – лидеров ЕС.

– Беларусь сформирует адекватный ответ на санкции. Самым лучшим вариантом развития событий была бы готовность европейских партнеров к диалогу, к учету интересов Беларуси и той аргументации, которая предлагается европейцам. В глобальном плане санкционный режим не несет никаких выгод его инициаторам, – подчеркнул Госсекретарь Союзного государства.

Как отметил Дмитрий Мезенцев, санкционное давление европейцев на Беларусь девальвирует их позицию в отношении общечеловеческих ценностей, формальными защитниками которых они стараются казаться.

По его словам, санкции Запада нарастают из-за того, что Москва и Минск не отступают от принципов защиты национальных интересов, которые последовательно защищают Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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