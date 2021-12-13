Мезенцев: санкции в отношении Беларуси не принесут европейцам пользы

, – сказал Дмитрий Мезенцев.Он заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе принадлежит авторству стран – лидеров ЕС.– подчеркнул Госсекретарь Союзного государства.Как отметил Дмитрий Мезенцев, санкционное давление европейцев на Беларусь девальвирует их позицию в отношении общечеловеческих ценностей, формальными защитниками которых они стараются казаться.По его словам, санкции Запада нарастают из-за того, что Москва и Минск не отступают от принципов защиты национальных интересов, которые последовательно защищают Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.