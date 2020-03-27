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  2. Мезенцев: российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран

Мезенцев: российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран

Российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ.


Посольство Беларуси в России: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран

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Посольство Беларуси в России: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран
"Федеральным агентством воздушного транспорта принято решение о разрешении выполнения всех рейсов авиакомпании "Белавиа" без ограничений в московский транспортный узел, чтобы те граждане Беларуси, которые приезжают сегодня в Москву, могли как можно быстрее оказаться в Минске. Кроме того, все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности (имеется в виду емкость авиабортов) белорусских пассажиров как граждан Союзного государства на те рейсы, которые осуществляют российские авиакомпании, вывозя российских граждан из третьих стран", — приводит слова посла БЕЛТА.

Как сообщалось, с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств. Это связано с распространением коронавируса COVID-19. С российской стороной согласован алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран.

Фото: архив БЕЛТА
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