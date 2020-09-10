Во время встречи с Президентом подтверждена нацеленность на расширение и дополнение палитры белорусско-российских отношений. Это касается и промышленности, и сельхозпроизводства, и регионального сотрудничества. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев по итогам встречи с Александром Лукашенко.
– Совсем недавно Президент Лукашенко сказал очень важные слова: что для белорусов единое Отечество – это от западной границы Брестской области до Владивостока, Камчатки, Сахалина. Это важно. Не только в понимании единого Отечества. Это важнейший ресурс укрепления хозяйственных связей, технологических цепочек, взаимодействия предприятий, – обратил внимание посол.
Дмитрий Мезенцев напомнил о недавних переговорах глав правительств Беларуси Романа Головченко и России Михаила Мишустина. По мнению посла, успех переговоров, особенно в части экономического сотрудничества, еще раз доказал: Россия и Беларусь – вместе.
– Тем более мы ждем, конечно, встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в ближайшее время. Что тоже подтвердит ту практику отношений, которую (мы очень хотим в это верить) разделяют миллионы людей. Никогда в России, ни на каком уровне, ни на уровне отношений обычных людей, не включенных в политические процессы, ни региональном, ни федеральном отношения к народу Беларуси иначе как к братскому, а к Беларуси как к братской стране никто не высказывал. Так было, так есть и так будет, – констатировал дипломат.
Фото: БЕЛТА
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Мезенцев: отношение к Беларуси в России было, есть и будет как к братской стране
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