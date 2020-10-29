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Мезенцев объяснил, почему «невероятный» ультиматум Запада не сработал в Беларуси

Сегодня в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал происходящее в стране. В частности, по поводу забастовок посол отметил: это не про россиян, сотрудников посольства.

Фото: архив БЕЛТА

– А пройти можем. Можем пройти вместе с «Беларусь помнит» в память о тех людях, которые освобождали великую страну, освобождали Беларусь. Можем пройти колонной в Брестской крепости и поклониться. Но не более того, – обозначил Дмитрий Мезенцев.

Он прокомментировал, почему «невероятный» ультиматум Запада провалился:

– Люди ответили. Беларусь ответила. Заводы ответили. Не забывают и никогда не забудут спокойствие, безопасность на улицах, чистоту городов, комфорт. А те, кто приезжает и работает, никогда не забудут и всегда будут благодарны за радушие, внимание, открытость, гостеприимство, искренность. Вот поэтому не получилось.

В отличие от итальянской, «белорусская забастовка» – это когда не выходят на работу те, кто либо еще не работает, либо уже не работает. Однако, напомнил Дмитрий Мезенцев, выходят на улицы далеко не все студенты и пенсионеры.

– Важно, чтобы этот сложный период, эта страница новейшей истории была перевернута. На мой взгляд, она будет перевернута. И важно, чтобы люди посмотрели на те предложения, которые дает сегодня власть. Чтобы их ответ на этот запрос, на протянутую руку был искренний и заинтересованный, – считает дипломат.

По мнению Дмитрия Мезенцева, нынешняя историческая фаза столь важна и ответственна, что обе стороны могут многое сделать для своей страны.
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