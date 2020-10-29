Мезенцев объяснил, почему «невероятный» ультиматум Запада не сработал в Беларуси

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БЕЛТА

, – обозначил Дмитрий Мезенцев.Он прокомментировал, почему «невероятный» ультиматум Запада провалился:В отличие от итальянской, «белорусская забастовка» – это когда не выходят на работу те, кто либо еще не работает, либо уже не работает. Однако, напомнил Дмитрий Мезенцев, выходят на улицы далеко не все студенты и пенсионеры., – считает дипломат.По мнению Дмитрия Мезенцева, нынешняя историческая фаза столь важна и ответственна, что обе стороны могут многое сделать для своей страны.