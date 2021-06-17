Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи

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Он прокомментировал прошедшую 16 июня 60-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России.обозначил Мезенцев.Госсекретарь напомнил, что сейчас рассматриваются проекты концепций десяти новых программ Союзного государства. Он указал на высокую актуальность подготовленных предложений.– перечислил он направления совместного сотрудничества.Кроме того, по словам Мезенцева, продолжается успешная работа и по решению задач в высокотехнологичных сферах. Завершается разработка технологических процессов получения материалов и компонентов для высокоэффективных изделий фотоники, базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания спутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов и немало других общих проектов.Дмитрий Мезенцев особо отметил договоренности президентов Национальной академии наук Беларуси академика Владимира Гусакова и российского Курчатовского института Михаила Ковальчука о перспективах совместной работы сторон по широкому спектру направлений фундаментальных и прикладных научных исследований. Он высоко оценил предложение руководителя Курчатовского института, которое уже поддержано белорусской стороной, о выработке макропрограммы по созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований под эгидой Союзного государства.– сказал Дмитрий Мезенцев.Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что особенности нынешней ситуации, когда нарастает санкционное и политическое давление Запада на Минск и Москву, в очередной раз раз подтверждают и подчеркивают важность сплоченности двух братских народов.– отметил он.При этом Дмитрий Мезенцев указал, что не западное давление ведет Россию и Беларусь к большему взаимодействию и совместной работе, а глубокое понимание значимости шагов по экономической интеграционной повестке, требование времени по цифровизации национальных экономик и понимание того, что важно даже в условиях нынешней внешней конъюнктуры искать новые точки приложения на внешних рынках.