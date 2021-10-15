Мезенцев: формат проведения заседания Высшего госсовета СГ определят с учетом эпидобстановки

Формат проведения очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства определят с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принявший участие в заседании Совета глав государств СНГ, передает БЕЛТА.
«Давайте мы будем учитывать реальную эпидемиологическую обстановку. Даже сегодня тот формат, который был выбран главами делегаций, главами государств СНГ, – видеоформат, он нисколько не уменьшил масштаб и глубину той дискуссии, которая состоялась», – подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Отвечая на вопрос, состоится ли ВГС 4 ноября, госсекретарь заявил: «Дайте нам еще немножко времени. Мы все скажем».
Дмитрий Мезенцев отметил, что Постоянный комитет Союзного государства во взаимодействии с правительствами России, Беларуси, республиканскими, федеральными министерствами и ведомствами готовит те предложения, которые будут рассмотрены в рамках заседания Высшего государственного совета. «Конечно, этапным для Союзного государства было заседание Совета министров Союзного государства, которое прошло в Минске в начале сентября, подписание тех документов, которые по факту одобрили предложения, которые будут вынесены на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко и Президенту России Владимиру Путину, – добавил он. – Определят президенты дальнейший путь развития, подписав и утвердив 28 союзных программ, значит, они определят совершенно иной уровень сплоченности в экономической сфере промышленных, экономических, финансовых потенциалов Беларуси и России. Мы этим подчеркиваем новый этап в развитии Союзного государства и реализации огромного потенциала союзного договора. Мы в это верим, мы этого ждем и предлагаем вам внимательно смотреть за этой работой».
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