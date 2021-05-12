Методы оппозиции не работают с людьми, которые чтят память Победы и отстаивают ее на международных площадках – Дзермант

Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант недавно написал материал, в котором отметил, что заграничные вояжи так называемых лидеров протеста ничего, кроме вреда, нашей стране не приносят.
Этот тезис обсудили и во время эфира:
– Я внимательно изучил деятельность их лидеров мнений накануне Дня Победы и во время праздника. Мы видим, что оппозиционные силы все еще совершают свои маневры. Речь о введении санкций и непризнании власти. Все их методы подмены понятий не работают с людьми, которые свято чтят память Победы и отстаивают ее на всех международных площадках, – высказался специалист.
Алексей Дзермант обратил внимание, что любой политик, который подался в иммиграцию, теряет связь с землей и поддержку людей: он переходит под опеку другого государства.
– Нашим людям нужно переставать быть наивными и уметь видеть так называемое двойное дно. Следует уяснить, что, разрушая страну и суверенитет, никто ничего не получит, – подчеркнул он.
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