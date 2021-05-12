Методы оппозиции не работают с людьми, которые чтят память Победы и отстаивают ее на международных площадках – Дзермант

Алексей Дзермант недавно написал материал, в котором отметил, что заграничные вояжи так называемых лидеров протеста ничего, кроме вреда, нашей стране не приносят.Этот тезис обсудили и во время эфира:– высказался специалист.Алексей Дзермант обратил внимание, что любой политик, который подался в иммиграцию, теряет связь с землей и поддержку людей: он переходит под опеку другого государства.– подчеркнул он.