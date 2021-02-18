Может, не все знают, но на VI Всебелорусском народном собрании я много разговаривал с делегатами. Совершенно обычными белорусами: и тракторист-машинист был, и частник из Хойников, и председатель сельсовета, и редактор районки, и учитель, и военком… – с самым разным народом довелось плотно, как обычно не бывает, поговорить.

Не преувеличиваю ни словом: https://www.sb.by/video/, сами смотрите и проверяйте прямые стримы с двух дней работы Собрания.

Для начала скажу, что такого… как сказать-то… сплочения, единения, ощущения себя (нас) в одном строю не чувствовал давно. Это не в словах было – в глазах. В улыбках. В воздухе. Оно и трогательно было, и вдохновляло одновременно. Надо, обращаюсь я и к делегатам, и к тем, кто их выбирал, сохранить вот этот настрой: мы горы свернем, если его не растеряем.

Не взлетает

Говорили мы не об абстрактных вещах – старались если не решить конкретные задачи, то хотя бы их обозначить. Один из вопросов: как вертикаль власти, обремененную социалкой, образованием, воспитанием, лечением, культурой, ЖКХ и строительством жилья (и это ж далеко не все), заставить работать так же проворно, как отдельно взятый предприниматель.

Даже если принять, что бизнесмен – социально ответственный, попросту говоря – совестливый, надо ж понимать: во главе угла у него – безубыточность как минимум. Все остальное – потом и по возможности. Не считая, конечно, отдельных белорусов, которым за их жизненную позицию и гражданскую активность нужно в пояс кланяться. Но таких всегда немного.

Учиться предпочтительно не на своих ошибках, верно? А в чем глубина и сложность вопроса? Вникайте, сообщают: «Российское Минобороны подало к компании «Туполев» иск, который связан со срывом возобновления строительства авиакомплекса Ту-160». Между тем, этот стратегический бомбардировщик – «основа мощи российской стратегической авиации». Основа, слышите? Стратегической, понимаете?! «Возобновление производства самолета считают в России одним из значимых элементов национальной безопасности...»

А сроки, стало быть, сорваны. И как оно нынче принято, надо идти в суд. Иски, адвокаты, заседания, апелляции, кассации… куча выплат и трудозатрат чтобы что? Чтобы получить по иску денег. Основа мощи при этом не то что не летает – ее нету. Так же и со столбом национальной безопасности, которого тоже нету. Следовательно, безопасность все это время будет стоять покосившись. Если, конечно, устоит.

То бишь: военная дисциплина и организация хороши, но – не взлетает.

Можно вспомнить про другую систему: в ней назначенный директор (завода, района, наркомата) обеспечивался всем. Но и отвечал головой. Как минимум – всем заслуженным семейным благосостоянием.

Кстати говоря, те директоры взяток не брали. Незачем было. Следовательно, и коррупции в этой части не было. Безо всякой борьбы с ней. Методика работала: и рабочие, и колхозники, и техническая интеллигенция тот способ управления без лишних слов поддерживали. Потому что он понятный и справедливый. А вот когда партноменклатура сделала себя неприкасаемой – поддерживать перестали.

Однако современное общество с его тонкой душевной организацией и невероятной способностью ничего полезного не сделать за всю сытую обеспеченную жизнь вряд ли захочет даже поговорить об этом.

Не дошли, видимо, до нужного места на витке спирали.

И вот только не рассказывайте про волшебную руку свободного рынка, я вам еще один пример приведу. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), можно сказать, ворота целой страны, покупает бизнесмен. Для нас такое звучит несколько странно, но вот – перекупает. У бывшего и тоже частного хозяина. Для чего берет кредит в банке. А став владельцем заводов и пароходов, делает так, что обслуживать этот кредит теперь будет ВМТП.

Но другие бизнесмены с этим не согласны – и начинаются суды, апелляции, перепродажи долей и аудиты. Один из которых, ура-ура, «не допустил вывода из ВМТП десятков миллионов долларов». Сколько других десятков и сотен было и будет выведено, не сообщается.

Так вот, пусть даже торговые ворота государства («более 10% всех контейнерных перевозок») будут закрыты, обанкротятся, станут чужими или вообще рухнут, бизнесмен-владелец ничем (даже деньгами!) отвечать не будет. А деловая репутация… я вас умоляю.

Не слишком хорош чистоган в системе управления, особенно всей страной. Надо признать.

Опыт соседей

I што рабiць? Хоть ты к методологам обращайся. К настоящим, не к Мацкевичу. Тот ведь даже кухонный мятеж умудрился сначала проспать, а потом чуть за хвост зацепиться. Так и повисла белорусская методология – в одном лице.

А вот чеченцы с практичным и далеким от философий складом ума поступают так. Каждый день в вечернем прямом телеэфире выступает то глава района, то начальник ЖКХ, то глава села, то завотделом министерства. Они рассказывают людям, что сделано, что будет делаться, что планируется, а что не будет. Отчитываются, можно сказать, причем буквально по вчера-сегодня-завтра.

Можете представить, как это держит в тонусе. Ведь на них мало того что сам Рамзан смотрит – их видят все родственники, весь тейп, а заодно и все соседи. И обсуждают, и проверяют, и делают выводы.

Не телевизионно? плохо говорят? так себе держатся в кадре? – чеченцев это не смущает. Ты расскажи, как у тебя дела с ремонтом улиц, или что в конкретной школе, или чем и когда сеять будем – а мы послушаем. Нам, говорят они, не рейтинг тут важен, а ответственность перед народом.

Привожу просто как увиденный собственными глазами пример и не призываю копировать. Но вот был у меня на ВНС разговор с одним делегатом. Который перед тем как заняться региональной политикой, занимался оперативно-разыскной работой.

И я у него спросил: зачем же они берут? Те мелкие в масштабах страны (но не у себя на районе) чиновники, про которых мы периодически читаем в криминальной хронике? Ведь при назначении, можно сказать, будто целый маршал подошел к обычному капитану и попросил. И предостерег. Как так-то?

И он сказал: не выдерживают власти. Какой власти-то?! Да вот: становясь мелкой, но шишкой, такие и от вышестоящих начальников «уходят» (в свой типа район, на свой типа участок), и подчиненным уже не зайти, не сказать ничего в лицо. Ни соседям не сказать, ни приятелям, ни даже родственникам. Как же, Петя теперича – начальство…

А другие приятели, наоборот, заходят и склоняют, соблазняют и чуть ли не дураком выставляют, мол, все так делают, чего такого-то, один раз не… А человек слаб. И про того, кто еще недавно был реально крепким профессионалом, вскоре читаем: «еще один погорел прямо на работе».

Заметим, что при коррупции об эффективном управлении можно вообще забыть: нет его. Тонет оно в коррупции. Вязнет и глохнет.

***

Жаль, что в свое время испохабили хорошее слово «гласность». Но вот это: «идите к народу, разговаривайте с народом, народ надо слушать» – это ведь, по сути, она и есть? Если чиновник – неважно какого уровня – к людям выходит, с людьми разговаривает, на их нужды опирается и ориентируется, ему ведь никакой черт не страшен.

Нам же не асилки с волотами нужны, чтобы деревья вырывать и передвигать горы. Нам нужны те, кто от поддержки людей силой своей питается. И их в ответ заражает убежденностью, правдой и честностью своей. Может, такая система управления, если ее простроить, будет эффективна?

Размышляю вслух, как справедливая жизнь должна быть устроена. Может, и не так. Или не совсем так. Что обнадеживает: многие делегаты, патриоты страны, люди думающие и активные, тоже размышляют. И над этим вопросом также. Ибо накипело.

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