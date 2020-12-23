Метла, костры и уродливый свитер с оленями: топ-10 забавных рождественских традиций

Елка в гостиной, запеченный гусь на столе, открытые церкви-закрытые рестораны. Во многих странах мира рождественские праздники, которые стартуют 24 декабря, отмечают именно так. Но это в общих чертах, а в деталях – каждая страна имеет свои традиции празднования. Расскажем о самых, на наш взгляд, необычных, трогательных и забавных из них.





1. «Выбирать дурака» (Франция)

Рождество во Франции – это не только Пьер Ноэль и традиционное шоколадное полено, но и «пиры дураков», которые проходят с 1 по 6 января. В эти дни французы активно ходят в гости и участвуют в гуляниях.

Традиция зародилась в Средние века, когда горожане устраивали рождественские карнавалы. На роль «вождя» – Господина Беспорядка – выбирали самого глупого, по мнению граждан, человека путем опроса соседей. Поскольку каждый приказ Господина Беспорядка (как правило, не самый умный) участники выполняли беспрекословно, веселье в эти дни било через край.

Потешная традиция с тех времен сохранилась, правда, современные французы дурака, конечно, не выбирают. Но по соседям ходят...

2. Запускать фонарики (Аргентина)

Аргентинцы народ семейный, поэтому Рождество и Новый год проходят в шумной компании многочисленных родственников. На рождественском столе обязательно шампанское, асадо (маринованное мясо, запеченное на углях) и ensalada rusa (наш оливье). Выпив шампанского и закусив оливье, аргентинцы идут на пляж (лето же!) запускать, загадав желание, бумажные фонарики с зажженными свечами в ночное небо. Традиция красивая, но в наших зимах трудновоспроизводимая. А в целом, шампанское, оливье, петарды – Аргентина нам гораздо ближе, чем утверждает глобус.

Есть у жителей Аргентины и еще одна интересная традиция – выбрасывать из окна ненужную макулатуру 31 декабря, в аккурат перед Новым годом. Улицы городов в этот день белеют от россыпи бумажной корреспонденции, газет и журналов. Таким образом горожане избавляются от старого и ненужного в уходящем году и обновленными встречают год новый. Главное, не обнулиться вконец и не выкинуть, к примеру, семейные фотоальбомы. Прецеденты, говорят, были – как-то разрезвившиеся клерки выбросили в окно весь архив фирмы.

3. Выколачивать подарки и искать «каганера» (Испания)

Среди испанских традиций самые интересные, конечно, каталонские. Так, незадолго до Рождества родители приносят в дом полено, которое дети должны холить и лелеять вплоть до праздничного вечера. Дети полено одевают – натягивают как минимум шапку, рисуют мордочку, кормят – оставляют рядом еду на ночь, укутывают в одеяло, чтобы «питомец» не замерз. А в час икс нещадно колотят по нему палками, затем снимают одеяло – и находят рядом с поленом подарки.

Но самая колоритная традиция – найти фигурку человека в позе дефекации, что гарантирует благоденствие в течение следующего года. Речь о «каганере», – раскрашенной фигурке человека, сидящего со спущенными штанами. В старину «каганером» был обычный каталонский крестьянин, в наше время появились вариации – в этой роли можно увидеть известных политиков и даже коронованных особ.

Такие фигурки в Каталонии в рождественские праздники спрятаны в каждом вертепе с изображением Святого семейства. Нашедшего «каганера» в новом году ждет успех, что логически обоснованно: «удобрение – плодородие – богатый урожай».

4. Разжигать костры (Сербия)

Рождество сербы празднуют 7 января. В сочельник заготавливают «бадняк» – большие дубовые ветки с сохранившимися желтыми листьями, которые должны гореть в домашнем очаге на протяжении всего праздника. Городские жители за неимением печи и леса неподалеку бадняк покупают в виде рождественского букета из веточек дуба и пучка соломы. После рождественской службы возле церквей разводят костры – в огне вместе с бадняком сербы сжигают все плохое, что было в уходящем году.

5. Париться в сауне (Финляндия)

Причем всей семьей, в отличие от нас – мы-то каждый год 31 декабря ходим в баню с Женей Лукашиным и его друзьями. Финны же в сочельник перед тем как сесть за праздничный стол финны отправляются всей семьей в сауну, а затем ждут наступления «Рождественской тишины». Это старая традиция, берущая начало в 13 веке, – в городе Турку на старой площади объявляют «Рождественскую тишину», чем дают старт празднованию. Вообще, именно сочельник является главным днем в рождественском марафоне. Само Рождество проходит тихо, по-домашнему. Если финны и выходят из дома, то лишь в церковь (только они и открыты). А вот на следующий день с удовольствием ходят в гости и посещают родственников.

6. Прятать мётлы (Норвегия)

Да-да, на юге Норвегии накануне Рождества прячут веники. Считается, что в сочельник ведьмы задумывают недоброе, а именно – украсть ваш веник, который для ведьмы – метла. Норвежцы решают проблему радикально – лишают ведьм транспортного средства.

7. Выпускать карпов в реку (Чехия)

У чехов достаточно необычных традиций. Например, хранить в кошельке чешую рождественского карпа на удачу или гадать по разрезанным яблоками и грецким орехам. Не так давно появилась новая – выпускать карпов в реку, иными словами – сделать доброе дело накануне Рождества. Купленного в магазине карпа запускают в ванну, дают имя, кормят печеньем, выставляют в тазике с водой на праздничный стол (рыба на столе должна быть обязательно), а потом всей семьей выпускают в реку. Самые хитрые покупают двух карпов – одного жарят, а второй – везунчик.

8. Делать предложение (Япония)

Рождество в Японии официально не отмечают – в стране в основном буддисты и синтоисты. Возможно, поэтому праздник, лишенный для японцев религиозного содержания, приобрел романтический характер. В этот день молодые люди признаются друг другу в любви и делают предложение. Празднуют зачастую в ресторанах KFC, что объяснимо – и ресторан западный, и рождественскую индейку можно заменить курицей. Европейским кексам и штолленам японцы предпочитают бисквитные кремовые торты, особенно с клубникой – день-то романтичный.

9. Праздновать «женское» Рождество (Ирландия)

Рождество в Ирландии, как и везде в Европе, начинается с сочельника 24-го, проходит уютно в домашней обстановке 25-го, продолжается уже в пабах на дружеских вечеринках с 26-го. А вот завершается, в отличие от остальной Европы, «торжеством справедливости»: 6 января ирландские мужчины хозяйничают по дому (убирают, готовят и т.д.), а женщины занимают их места в пабах – празднуют «женское» Рождество.

10. Надеть уродливый свитер с оленями (Канада)

В самоиронии канадцам не откажешь – на рождественских вечеринках они выбирают, у кого самый уродливый свитер с оленями. Новая традиция, которую связывают с фильмом «Дневник Бриджит Джонс», между тем в Канаде прижилась и имеет своих ярых почитателей. Казалось, можно экономить на нарядах, ан нет. Говорят, адепты не скупятся и каждый год меняют свитер на пострашнее, стараясь купить, упросить связать родственницу-старушку, или сами берут в руки спицы.