Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в целях привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе в Год малой родины проводит глобальную экологическую кампанию «Обустроим малую Родину», сообщается на официальном сайте ведомства.
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В рамках кампании «Обустроим малую Родину» по инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября по всей стране проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах, а 10 октября пройдет акция «День озеленения» под лозунгом «Посади дерево».
У каждого желающего будет возможность в течение месяца принять активное участие в осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах, присоединиться к единому дню озеленения, посадить свое дерево и благоустроить свой двор, отметили в министерстве.
Территориальные органы Минприроды и охраны окружающей среды совместно с заинтересованными службами через интернет-сайты и СМИ ведут сбор предложений от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов.
Все собранные от граждан предложения оперативно проанализируют природоохранные ведомства. Граждане будут уведомлены о выбранных для посадки территориях и датах проведения посадок деревьев и кустарников во всех регионах.
"При этом необходимо учитывать, что для посадки древесно-кустарниковой растительности непригодными являются участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. Все это предстоит учитывать при выборе мест для посадки, в том числе должны учитываться почвенно-грунтовые условия, качественные и количественные характеристики, предъявляемые к посадочному материалу. В случае невозможности посадки на выбранных гражданами территориях будут предложены другие участки", – обратили внимание в ведомстве.
Минприроды приглашает всех присоединиться к глобальной экологической кампании «Обустроим малую Родину» и внести свой вклад в благое дело.
Заявку на участие можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды и Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Первая глобальная экологическая кампании «Обустроим малую родину!» под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Данная кампания включена в Республиканскую программу мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018–2020 годов под знаком Года малой родины, утвержденную постановлением Совета Министров от 18.07.2018 № 547.
Основная идея кампании заключается в том, что каждый житель или организация могут внести вклад в благоустройство своей малой родины – города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация установки контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и так далее. Экологическая кампания включает в себя также проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.
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Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября
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Фото: САЗОНОВ Андрей