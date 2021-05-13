Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" Пинского района включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов с целью вовлечения месторождения в промышленную разработку. Соответствующий Указ № 182 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 мая, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Запасы базальтов в месторождении составляют 83,2 млн т, туфов - 80,9 млн т. Это сырье может быть использовано для производства синтетических волокон, армирующих, композитных, строительных материалов.
Выбор инвестора будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком.
Фото: БЕЛТА
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Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов
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