Местный сбор за пересечение границы в Гродненской области начнут взимать с 1 июня

Местный сбор за пересечение границы транспортными средствами в Гродненской области начнут взимать с 1 июня, сообщает БЕЛТА.
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Об этом рассказали в Гродненском областном Совете депутатов.
Решение № 305 "О местном сборе" облсовет депутатов принял 30 марта. Размер сбора составил 1 базовую величину (1 БВ – BYN 29). Уплачивать сбор при пересечении границы в пунктах пропуска должны будут водители автомобилей, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. Подчеркивается, что количество пассажиров не повлияет на сумму сбора. Решение вступает в силу с 1 июня 2021 года.
– Оплата будет производиться в белорусских рублях до пересечения или при пересечении государственной границы Беларуси в пунктах пропуска. Средства от уплаты сбора поступают в доходы областного бюджета. Направлены они будут на ликвидацию последствий, связанных с распространением пандемии COVID-19, – уточнили в облсовете депутатов.
Водитель транспортного средства, выезжающего из Республики Беларусь в пункте пропуска, должен предъявить документ, подтверждающий уплату сбора. От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют, например, на похороны либо с похорон членов семьи и близких родственников. Также от уплаты сбора освободят инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, а также их сопровождающих. Не нужно будет уплачивать сбор и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тем, кто едет на лечение в санаторно-курортные учреждения или для получения медицинской помощи. Полный перечень категорий плательщиков, освобожденных от уплаты сбора, можно посмотреть на сайте Гродненского облисполкома.
Оплатить сбор можно как заранее, так и по QR-коду со ссылкой на ЕРИП, которые будут размещены во всех пунктах пропуска Гродненской области. Реквизиты на уплату сбора можно найти по этой ссылке.
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Местный сбор за пересечение границы в Гродненской области начнут взимать с 1 июня
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