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Места и условия промыслового вылова угря определены в Беларуси

В Беларуси определены места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 3 от 11 марта 2020 года, пишет БЕЛТА.

Промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры с 1 апреля по 30 мая в Минской области и с 10 апреля по 8 июня в Витебской области стационарными ловушками осуществляется в реках Друйка, Дрисвята, Свирянка (Свирница).

Также установлен перечень водоемов в радиусе не более 250 метров от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами, на которых разрешен промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров. Устанавливать ловушки можно в определенных местах на озерах Нобисто-Дедино, Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Струсто, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Большие Швакшты, Сита, Важа, Туросы, Щелно, Осиновка.

Кроме того, указан перечень водотоков, на которых возможен промысловый вылов угря переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров. Для установки ловушек определены участки на реках Окуневка, Рака, Друйка, Усвица, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка (Свирница), Мяделка, Друйка. Также это коснулось всего протяжения протоки между озерами Струсто и Войсо.

Фото: minpriroda.gov.by
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