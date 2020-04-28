Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO

Система ELO при определении лучших учитывает количество забитых игроком голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга в расчет не брались голкиперы.Возглавивший рейтинг аргентинский футболист набрал 100 баллов из 100 возможных. Второе место занял португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который получил те же 100 баллов, что и его извечный соперник, однако уступил Лионелю Месси по статистическим показателям. Третьим в списке стал французский форвард Тьерри Анри (98), уже завершивший карьеру.В десятку лучших также попали уругваец Луис Суарес (97 баллов, "Барселона"), швед Златан Ибрагимович (97, "Милан"), англичанин Гарри Кейн (97, "Тоттенхэм"), египтянин Мохаммед Салах (97, "Ливерпуль"), бразилец Неймар (96, ПСЖ), поляк Роберт Левандовский (96, "Бавария") и колумбиец Радамель Фалькао (95, "Галатасарай").