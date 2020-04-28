Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO

Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси стал первым в списке лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO, пишет Besoccer.


Система ELO при определении лучших учитывает количество забитых игроком голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. При составлении рейтинга в расчет не брались голкиперы.

Возглавивший рейтинг аргентинский футболист набрал 100 баллов из 100 возможных. Второе место занял португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который получил те же 100 баллов, что и его извечный соперник, однако уступил Лионелю Месси по статистическим показателям. Третьим в списке стал французский форвард Тьерри Анри (98), уже завершивший карьеру.

В десятку лучших также попали уругваец Луис Суарес (97 баллов, "Барселона"), швед Златан Ибрагимович (97, "Милан"), англичанин Гарри Кейн (97, "Тоттенхэм"), египтянин Мохаммед Салах (97, "Ливерпуль"), бразилец Неймар (96, ПСЖ), поляк Роберт Левандовский (96, "Бавария") и колумбиец Радамель Фалькао (95, "Галатасарай").
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ