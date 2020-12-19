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Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся взятием ворот «Валенсии» в игре 14-го тура чемпионата Испании (2:2), повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за «Барсу». Точно столько же Пеле забил в играх за бразильский «Сантос».




Впрочем, порадоваться еще и победе своей команды знаменитый аргентинский форвард сегодня не смог. «Барселона» имела тотальное преимущество, что красноречиво отражают все статистические показатели: процент владения мячом – 73 на 27, удары – 25:12, в створ ворот – 9:4, угловые – 8:3. Да и голевых моментов создала куда больше. Но при этом вынуждена довольствоваться ничьей. И к тому же по ходу матча проигрывала.

Счет был открыт на 29-й минуте, когда отличился французский защитник «летучих мышей» Муктар Диакаби.



На четвертой добавленной к основному времени первого тайма минуте Лионель Месси не переиграл голкипера «Валенсии» Хауме Доменека с одиннадцатиметровой отметки. Но через несколько секунд после этого все-таки отправил знаковый для себя мяч в ворота – 1:1.

На 52-й минуте оказывавшая огромное давление на ворота соперника «Барселона» вышла вперед усилиями Рональда Араухо.

Однако победный результат «сине-гранатовые» не удержали. Окончательный счет 2:2 на 69-й минуте установил уругвайский нападающий «Валенсии» Макси Гомес.



Еще два матча 14-го тура чемпионата Испании, состоявшиеся 18–19 декабря, принесли такие результаты: «Атлетик» – «Уэска» – 2:0, «Атлетико» – «Эльче» – 3:1.

Турнирную таблицу возглавляет «Атлетико» (29 очков). Его ближайшими преследователями являются «Реал Сосьедад» (26), мадридский «Реал» (26), «Вильярреал» (22) и «Барселона» (21).
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Фото: РЕЙТЕР
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