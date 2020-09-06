«Мешков Брест» обыграл «Загреб» в матче за третье место – 29:24 и в третий раз в истории завоевал бронзу SEHA-лиги. До этого «мешковцы» брали такой же комплект наград в этом турнире в 2017 и 2019 годах. Кроме того, еще дважды, в 2014-м и 2015-м, они финишировали с серебром.
Перед началом «Финала четырех», конечно, верилось в то, что флагман нашего гандбола сможет, наконец, выиграть SEHA-лигу. Однако позавчера на полуфинальной стадии он споткнулся в игре против венгерского «Веспрема» – 24:28. И в результате сегодня пришлось решать задачу-минимум. Благо, совладать с «Загребом» удалось. Хотя пришлось сложно. Особенно в первом тайме, по итогам которого «мешковцы» вели всего «плюс 2».
Во второй половине встречи хорваты несколько подсели физически. И «Мешков Брест» сполна воспользовался этим, доведя матч до весьма уверенной победы с разницей в пять мячей.
Самыми результативными в составе чемпиона Беларуси стали Андрей Юринок (7 голов), Никита Вайлупов (6), Владимир Враньеш (6) и Яка Малус (5). Нельзя не отметить и голкипера Ивана Пешича, парировавшего 10 бросков из 33.
Золото этого розыгрыша SEHA-лиги оспорят «Вардар» и «Веспрем». Противостояние грандов европейского гандбола из Северной Македонии и Венгрии начнется сегодня в 21.30 по нашему времени. Любопытно, что из восьми предыдущих турниров эти команды выиграли семь. «Вардар» брал золото SEHA-лиги пять раз, а «Веспрем» – два.
Фото: seha-liga.com
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«Мешков Брест» завоевал бронзу SEHA-лиги
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