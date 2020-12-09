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  2. «Мешков Брест» проиграл «Пику» в гандбольной Лиге чемпионов

«Мешков Брест» проиграл «Пику» в гандбольной Лиге чемпионов

«Мешков Брест» в очередном поединке групповой стадии гандбольной Лиги чемпионов, к сожалению, потерпел выездное поражение от венгерского «Пика» – 27:30 (13:18).


На предыдущем отрезке турнира «мешковцы» проиграли всего два матча и одержали целый ряд побед над сильными соперниками – в том числе выиграли у «Пика» в октябре (26:24). Но сегодня команда из Сегеда взяла реванш. 

Хозяева площадки сразу показали всю серьезность своих намерений, захватив лидерство. Брестчане то сравнивали счет, то отпускали оппонента, то вновь подтягивались. Но так за всю игру и не вышли вперед хотя бы на мяч. А к финальной сирене в пассиве у гостей было «минус 3». 

Самыми результативными в составе чемпиона Беларуси сегодня стали Марко Панич (7 голов), Симон Разгор (4) и Александр Шкуринский (4). А у хозяев площадки просто неудержим был линейный Бенце Банхиди, который забросил 11 мячей, причем реализовал абсолютно все свои броски по воротам.



Турнирная таблица группы «А» сейчас выглядит так: 1. «Виве» (Польша) – 13 очков (8 матчей). 2. «Фленсбург» (Германия) – 11 (7). 3. «Мешков Брест» (Беларусь) – 9 (8). 4. ПСЖ (Франция) – 6 (6). 5. «Порту» (Португалия) – 6 (8). 6. «Пик» (Венгрия) – 4 (6). 7. «Вардар» (Северная Македония) – 3 (5). 8 «Эльверум» (Норвегия) – 2 (6).

Следующий матч в рамках турнира «Мешков Брест» проведет 17 декабря в гостях против «Эльверума». Это будет последняя игра подопечных Рауля Алонсо в этом календарном году.

Фото: ehfcl.eurohandball.com
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